Без світла залишиться у неділю один із районів Харкова: адреси

У неділю, 5 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде з 06:00 до 20:00. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси, де відключать світло: