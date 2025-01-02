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Без світла залишиться у неділю один із районів Харкова: адреси

Суспільство 18:00   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Без світла залишиться у неділю один із районів Харкова: адреси

У неділю, 5 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде з 06:00 до 20:00. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Адреси, де відключать світло:

отключат свет в Харькове
скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 18:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 5 січня, буде знеструмлено частину Холодногірського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».".