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Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как

Общество 11:16   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как Фото: ХГС

О том, что в городской больнице №17 открыли дополнительные места на все виды обследования компьютерной томографии, сообщили в мэрии. Пройти КТ можно бесплатно.

Как сообщили в медучреждении, на компьютерном томографе выполняются следующие виды обследований:
— конечности (руки, ноги);
— органы грудной клетки;
— органы брюшной полости и малого таза;
— голова и т.д.

Чтобы пройти бесплатное обследование, необходимо получить электронное направление от семейного врача и позвонить по тел.: (057) 725-36-65, (057) 725-24-20 или обратиться по адресу: пр. Героев Харькова, 195 (хирургическое отделение, подвальное помещение).

Часы приема: понедельник-суббота, с 8:30 до 15:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 11:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в городской больнице №17 открыли дополнительные места на все виды обследования компьютерной томографии, сообщили в мэрии. Пройти КТ можно бесплатно.".