Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как

О том, что в городской больнице №17 открыли дополнительные места на все виды обследования компьютерной томографии, сообщили в мэрии. Пройти КТ можно бесплатно.

Как сообщили в медучреждении, на компьютерном томографе выполняются следующие виды обследований:

— конечности (руки, ноги);

— органы грудной клетки;

— органы брюшной полости и малого таза;

— голова и т.д.

Чтобы пройти бесплатное обследование, необходимо получить электронное направление от семейного врача и позвонить по тел.: (057) 725-36-65, (057) 725-24-20 или обратиться по адресу: пр. Героев Харькова, 195 (хирургическое отделение, подвальное помещение).

Часы приема: понедельник-суббота, с 8:30 до 15:00.