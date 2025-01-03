Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как
Фото: ХГС
О том, что в городской больнице №17 открыли дополнительные места на все виды обследования компьютерной томографии, сообщили в мэрии. Пройти КТ можно бесплатно.
Как сообщили в медучреждении, на компьютерном томографе выполняются следующие виды обследований:
— конечности (руки, ноги);
— органы грудной клетки;
— органы брюшной полости и малого таза;
— голова и т.д.
Чтобы пройти бесплатное обследование, необходимо получить электронное направление от семейного врача и позвонить по тел.: (057) 725-36-65, (057) 725-24-20 или обратиться по адресу: пр. Героев Харькова, 195 (хирургическое отделение, подвальное помещение).
Часы приема: понедельник-суббота, с 8:30 до 15:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, міськрада, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в городской больнице №17 открыли дополнительные места на все виды обследования компьютерной томографии, сообщили в мэрии. Пройти КТ можно бесплатно.".