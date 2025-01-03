Live
  • Пт 03.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як

Суспільство 11:16   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як Фото: ХМР

Про те, що у міській лікарні №17 відкрили додаткові місця на всі види обстеження комп’ютерної томографії, повідомили у мерії. Пройти КТ можна безкоштовно.

Як повідомили в медзакладі, на комп’ютерному томографі виконуються такі види обстежень:

– кінцівки (руки, ноги);

– органи грудної клітини;

– органи черевної порожнини та малого тазу;

– голова та ін. 

Щоб пройти безкоштовне обстеження, необхідно отримати електронне направлення від сімейного лікаря та зателефонувати за тел.: (057) 725-36-65, (057) 725-24-20, або звернутися за адресою: пр. Героїв Харкова, 195 (хірургічне відділення, підвальне приміщення).

Години прийому: понеділок-субота, з 8:30 до 15:00.

Читайте також: Сімейна драма у Харкові: п’яний чоловік погрожував розправитися зі співмешканкою

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як
Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як
03.01.2025, 11:16
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
31.12.2024, 17:52
Колишній зять Добкіна після розлучення побрався з колишньою футболіста Гусєва
Колишній зять Добкіна після розлучення побрався з колишньою футболіста Гусєва
23.11.2022, 12:55
Зеленський: зрив окупації Харкова, Сум та Запоріжжя – видатний успіх 2024
Зеленський: зрив окупації Харкова, Сум та Запоріжжя – видатний успіх 2024
03.01.2025, 10:45
Сімейна драма у Харкові: п’яний чоловік погрожував співмешканці розправою
Сімейна драма у Харкові: п’яний чоловік погрожував співмешканці розправою
03.01.2025, 10:30

Новини за темою:

12:13
Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо
13:12
Будівництво Харківського онкоцентру продовжать, «Ковчег» побудують за три роки
15:50
Низку медзакладів у Харкові об’єднали: подробиці
17:50
За збитки у 500 тис грн судитимуть підрядника, що ремонтувала лікарню Харкова
15:40
Дві тисячі людей одночасно зможе прийняти підземна лікарня у Харкові – ОВА

Ви читали новину: «Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 11:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у міській лікарні №17 відкрили додаткові місця на всі види обстеження комп’ютерної томографії, повідомили у мерії. Пройти КТ можна безкоштовно.".