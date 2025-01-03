Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як
Фото: ХМР
Про те, що у міській лікарні №17 відкрили додаткові місця на всі види обстеження комп’ютерної томографії, повідомили у мерії. Пройти КТ можна безкоштовно.
Як повідомили в медзакладі, на комп’ютерному томографі виконуються такі види обстежень:
– кінцівки (руки, ноги);
– органи грудної клітини;
– органи черевної порожнини та малого тазу;
– голова та ін.
Щоб пройти безкоштовне обстеження, необхідно отримати електронне направлення від сімейного лікаря та зателефонувати за тел.: (057) 725-36-65, (057) 725-24-20, або звернутися за адресою: пр. Героїв Харкова, 195 (хірургічне відділення, підвальне приміщення).
Години прийому: понеділок-субота, з 8:30 до 15:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 11:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у міській лікарні №17 відкрили додаткові місця на всі види обстеження комп’ютерної томографії, повідомили у мерії. Пройти КТ можна безкоштовно.".