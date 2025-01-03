Харків’янам пропонують безкоштовно пройти комп’ютерну томографію – де та як

Про те, що у міській лікарні №17 відкрили додаткові місця на всі види обстеження комп’ютерної томографії, повідомили у мерії. Пройти КТ можна безкоштовно.

Як повідомили в медзакладі, на комп’ютерному томографі виконуються такі види обстежень:

– кінцівки (руки, ноги);

– органи грудної клітини;

– органи черевної порожнини та малого тазу;

– голова та ін.

Щоб пройти безкоштовне обстеження, необхідно отримати електронне направлення від сімейного лікаря та зателефонувати за тел.: (057) 725-36-65, (057) 725-24-20, або звернутися за адресою: пр. Героїв Харкова, 195 (хірургічне відділення, підвальне приміщення).

Години прийому: понеділок-субота, з 8:30 до 15:00.