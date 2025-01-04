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Купянщина под обстрелом: Синегубов сообщил о погибшем мужчине

Происшествия 12:55   04.01.2025
Елена Нагорная
Купянщина под обстрелом: Синегубов сообщил о погибшем мужчине Фото: ukrinform.ua

Поселок Ковшаровка Купянского района подвергся вражескому удару в 10:50, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

От ранения погиб 74-летний гражданский мужчина.

Как сообщалось, двое гражданских пострадали в результате обстрелов Харьковщины 3 января. В частности в селе Западное Купянского района получил взрывные травмы 56-летний мужчина. Военные РФ в течение минувших суток били из танков и применяли БпЛА.

Читайте также: Глава Купянской ГВА: ситуация критическая, а люди отказываются выезжать

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 12:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселок Ковшаровка Купянского района подвергся вражескому удару в 10:50, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".