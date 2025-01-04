Купянщина под обстрелом: Синегубов сообщил о погибшем мужчине
Фото: ukrinform.ua
Поселок Ковшаровка Купянского района подвергся вражескому удару в 10:50, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
От ранения погиб 74-летний гражданский мужчина.
Как сообщалось, двое гражданских пострадали в результате обстрелов Харьковщины 3 января. В частности в селе Западное Купянского района получил взрывные травмы 56-летний мужчина. Военные РФ в течение минувших суток били из танков и применяли БпЛА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, Ковшаровка, новости Харькова, обстрел, Олег Синегубов, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 12:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселок Ковшаровка Купянского района подвергся вражескому удару в 10:50, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".