Купянщина под обстрелом: Синегубов сообщил о погибшем мужчине

Поселок Ковшаровка Купянского района подвергся вражескому удару в 10:50, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

От ранения погиб 74-летний гражданский мужчина.

Как сообщалось, двое гражданских пострадали в результате обстрелов Харьковщины 3 января. В частности в селе Западное Купянского района получил взрывные травмы 56-летний мужчина. Военные РФ в течение минувших суток били из танков и применяли БпЛА.