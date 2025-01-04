Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка
Фото: ukrinform.ua
Селище Ківшарівка Куп’янського району зазнало ворожого удару о 10:50, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Від поранення загинув 74-річний цивільний чоловік.
Як повідомлялося, двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Зокрема у селі Западне Куп’янського району отримав вибухові травми 56-річний чоловік. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, Ковшаровка, новини Харкова, обстріл, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 12:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селище Ківшарівка Куп’янського району зазнало ворожого удару о 10:50, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".