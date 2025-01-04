Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка

Селище Ківшарівка Куп’янського району зазнало ворожого удару о 10:50, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від поранення загинув 74-річний цивільний чоловік.

Як повідомлялося, двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Зокрема у селі Западне Куп’янського району отримав вибухові травми 56-річний чоловік. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.