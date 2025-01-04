Live
  • Сб 04.01.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка

Події 12:55   04.01.2025
Олена Нагорна
Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка Фото: ukrinform.ua

Селище Ківшарівка Куп’янського району зазнало ворожого удару о 10:50, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від поранення загинув 74-річний цивільний чоловік.

Як повідомлялося, двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Зокрема у селі Западне Куп’янського району отримав вибухові травми 56-річний чоловік. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.

Читайте також: Голова Куп’янської МВА: ситуація критична, а люди відмовляються виїжджати

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка
Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка
04.01.2025, 12:55
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
03.01.2025, 15:31
У Харкові у трамваї пограбували чоловіка
У Харкові у трамваї пограбували чоловіка
04.01.2025, 11:15
Голова Куп’янської МВА: ситуація критична, а люди відмовляються виїжджати
Голова Куп’янської МВА: ситуація критична, а люди відмовляються виїжджати
04.01.2025, 11:58
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
04.01.2025, 10:39

Новини за темою:

13:57
Скільки разів у 2024 році росіяни обстріляли Харківщину, розповіла Нацполіція
08:39
“Шахед” вдарив по Харківщині: є постраждала, за добу загинули троє
22:39
Чоловік загинув і ще один у важкому стані через удар росіян по Куп’янську
19:09
Двоє загиблих і трирічна дівчинка травмована у ДТП на Харківщині
21:39
Скільки людей вчаділи на смерть за осінь на Харківщині

Ви читали новину: «Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 12:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селище Ківшарівка Куп’янського району зазнало ворожого удару о 10:50, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".