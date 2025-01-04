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Ночью военные РФ пошли в атаку под Купянском и потеряли бронетехнику (видео)

Фронт 19:39   04.01.2025
Елена Нагорная
Ночью военные РФ пошли в атаку под Купянском и потеряли бронетехнику (видео) Скриншот

Украинские защитники на Купянском направлении отбили ночной штурм россиян, повредив и уничтожив 13 единиц их бронетехники.

Атаку отражали бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр совместно с гвардейцами 1-й БрОН «Буревій» и десантниками 77-й ОАэМБр, сообщил командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.

Защитники остановили 13 единиц бронетехники противника: уничтожили МТ-ЛБ и БМП, а также поразили пять БМП, четыре танка Т-72, МТ-ЛБ и БТР.

«Утренние штурмы стали уже привычным сценарием оккупантов, но в связи с отсутствием положительного результата враг пытается атаковать ночью, надеясь на эффект неожиданности», — констатировал Федоренко.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram

В эфире нацмарафона комбат уточнил, что атаку отбивали вчера, и противник не смог выполнить поставленную задачу, так как был разгромлен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Купянском направлении отбили ночной штурм россиян, повредив и уничтожив 13 единиц их бронетехники.".