Уночі росіяни пішли в атаку під Куп’янськом і втратили бронетехніку (відео)
Українські захисники на Куп’янському напрямку відбили нічний штурм росіян, пошкодивши та знищивши 13 одиниць їхньої бронетехніки.
Атаку відбивали бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр спільно з гвардійцями 1-ї БрОП «Буревій» та десантниками 77-ї ОАеМБр, повідомив командир “Ахіллеса” Юрій Федоренко.
Захисники зупинили 13 одиниць бронетехніки супротивника: знищили МТ-ЛБ та БМП, а також уразили п’ять БМП, чотири танки Т-72, МТ-ЛБ та БТР.
«Ранкові штурми стали вже звичним сценарієм окупантів, але у звʼязку з відсутністю позитивного результату ворог намагається атакувати вночі, сподіваючись на ефект несподіванки», — констатував Федоренко.
Відео: Юрій Федоренко/телеграм
В етері нацмарафону комбат уточнив, що атаку відбивали вчора, і супротивник не зміг виконати поставлене завдання, оскільки був розгромлений.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, купянское направление, новини Харкова, фронт, Юрий Федоренко;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Куп’янському напрямку відбили нічний штурм росіян, пошкодивши та знищивши 13 одиниць їхньої бронетехніки.".