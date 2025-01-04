Уночі росіяни пішли в атаку під Куп’янськом і втратили бронетехніку (відео)

Українські захисники на Куп’янському напрямку відбили нічний штурм росіян, пошкодивши та знищивши 13 одиниць їхньої бронетехніки.

Атаку відбивали бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр спільно з гвардійцями 1-ї БрОП «Буревій» та десантниками 77-ї ОАеМБр, повідомив командир “Ахіллеса” Юрій Федоренко.

Захисники зупинили 13 одиниць бронетехніки супротивника: знищили МТ-ЛБ та БМП, а також уразили п’ять БМП, чотири танки Т-72, ​​МТ-ЛБ та БТР.

«Ранкові штурми стали вже звичним сценарієм окупантів, але у звʼязку з відсутністю позитивного результату ворог намагається атакувати вночі, сподіваючись на ефект несподіванки», — констатував Федоренко.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм

В етері нацмарафону комбат уточнив, що атаку відбивали вчора, і супротивник не зміг виконати поставлене завдання, оскільки був розгромлений.