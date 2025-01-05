Новости Харькова — главное за 5 января: атаки россиян, пожар в интернате
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
9:11
Шесть человек пострадали во время пожара в Харьковской области
128 человек спасли в психоневрологическом интернате города Южное, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Пожар произошел ночью 4 декабря в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната.
Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 м₂.
Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 получили отравление угарным газом.
Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники заведения и сотрудники ГСЧС спасли 128 человек.
В 22:30 пожар ликвидировали.
Причины возгорания устанавливают.
Сколько раз россияне атаковали за прошедшие сутки на Харьковщине — сводка ГШ
Россияне нанесли авиаудары у населенных пунктов Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки возле населенных пунктов Старица и Волчанск, россияне активно привлекали бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмы у Загрызового и Петропавловки.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 09:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".