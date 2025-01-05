Live
  • Нд 05.01.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян

Події 09:11   05.01.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині – зведення ГШ

Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Малі Проходи, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ, росіяни активно залучали бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулися чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурми біля Загризового та Петропавлівки.

Читайте також: Сьогодні 5 січня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Шестеро людей постраждали під час пожежі на Харківщині
Шестеро людей постраждали під час пожежі на Харківщині
05.01.2025, 09:10
Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян
Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян
05.01.2025, 09:11
Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині, розповів ГШ
Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині, розповів ГШ
05.01.2025, 08:26
Сьогодні 5 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 січня: яке свято та день в історії
05.01.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 4 січня: обстріли Куп’янщини, відплата за Грозу
Новини Харкова – головне за 4 січня: обстріли Куп’янщини, відплата за Грозу
04.01.2025, 21:54
Стелу на честь Харківських дивізій не демонтуватимуть: деколонізатори обурені
Стелу на честь Харківських дивізій не демонтуватимуть: деколонізатори обурені
04.01.2025, 21:50

Новини за темою:

21:54
Новини Харкова – головне за 4 січня: обстріли Куп’янщини, відплата за Грозу
22:05
Новини Харкова — головне за 3.01: поранені в області, обстріли, пожежі
22:53
Новини Харкова — головне за 1 січня: “прильоти” в новорічну ніч, штурми РФ
22:08
Новини Харкова — головне за 29.12: пенсіонер загинув у пожежі, що з теплом
22:02
Новини Харкова — головне за 27.12: обстріли, обшуки у співробітників ТЦК і ВЛК

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 09:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".