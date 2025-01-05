Новини Харкова — головне за 5 січня: атаки росіян
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині – зведення ГШ
Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Малі Проходи, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Минулої доби на Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ, росіяни активно залучали бомбардувальну авіацію.
На Куп’янському напрямку за добу відбулися чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурми біля Загризового та Петропавлівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 09:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".