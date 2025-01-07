На Харьковщине до 31 января могут отключать свет: причина и в каких громадах
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Лозовской и Близнюковской громадах возможно снижение надежности электроснабжения с 7 по 31 января, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Как объяснили энергетики, для абонентов этих громад могут применять ограничения потребления электроэнергии.
По данным облэнерго, это связано с необходимостью безотлагательных ремонтных работ в Объединенной энергосистеме Украины.
Специалисты напоминают: об актуальной ситуации в энергосистеме можно узнавать из официальных источников, а именно – информационных ресурсов Минэнерго, НЭК «Укрэнерго» и «Харьковоблэнерго».
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской и Близнюковской громадах возможно снижение надежности электроснабжения с 7 по 31 января, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".