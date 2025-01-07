На Харьковщине до 31 января могут отключать свет: причина и в каких громадах

В Лозовской и Близнюковской громадах возможно снижение надежности электроснабжения с 7 по 31 января, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Как объяснили энергетики, для абонентов этих громад могут применять ограничения потребления электроэнергии.

По данным облэнерго, это связано с необходимостью безотлагательных ремонтных работ в Объединенной энергосистеме Украины.

Специалисты напоминают: об актуальной ситуации в энергосистеме можно узнавать из официальных источников, а именно – информационных ресурсов Минэнерго, НЭК «Укрэнерго» и «Харьковоблэнерго».