На Харківщині до 31 січня можуть відключати світло: причина та в яких громадах
У Лозівській та Близнюківській громадах можливе зниження надійності електропостачання з 7 по 31 січня, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Як пояснили енергетики, для абонентів у цих громадах можуть застосовувати обмеження споживання електроенергії.
За даними обленерго, це пов’язано з необхідністю невідкладних ремонтних робіт в Об’єднаній енергосистемі України.
Фахівці нагадують: про актуальну ситуацію в енергосистемі можна дізнаватися з офіційних джерел, а саме – інформаційних ресурсів Міненерго, НЕК «Укренерго» та «Харківобленерго».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключат, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській та Близнюківській громадах можливе зниження надійності електропостачання з 7 по 31 січня, повідомили в АТ «Харківобленерго». ".