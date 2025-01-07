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На Харківщині до 31 січня можуть відключати світло: причина та в яких громадах

Суспільство 16:50   07.01.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині до 31 січня можуть відключати світло: причина та в яких громадах

У Лозівській та Близнюківській громадах можливе зниження надійності електропостачання з 7 по 31 січня, повідомили в АТ «Харківобленерго».  

Як пояснили енергетики, для абонентів у цих громадах можуть застосовувати обмеження споживання електроенергії.

За даними обленерго, це пов’язано з необхідністю невідкладних ремонтних робіт в Об’єднаній енергосистемі України.

Фахівці нагадують: про актуальну ситуацію в енергосистемі можна дізнаватися з офіційних джерел, а саме – інформаційних ресурсів Міненерго, НЕК «Укренерго» та «Харківобленерго».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській та Близнюківській громадах можливе зниження надійності електропостачання з 7 по 31 січня, повідомили в АТ «Харківобленерго».  ".