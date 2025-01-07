На Харківщині до 31 січня можуть відключати світло: причина та в яких громадах

У Лозівській та Близнюківській громадах можливе зниження надійності електропостачання з 7 по 31 січня, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Як пояснили енергетики, для абонентів у цих громадах можуть застосовувати обмеження споживання електроенергії.

За даними обленерго, це пов’язано з необхідністю невідкладних ремонтних робіт в Об’єднаній енергосистемі України.

Фахівці нагадують: про актуальну ситуацію в енергосистемі можна дізнаватися з офіційних джерел, а саме – інформаційних ресурсів Міненерго, НЕК «Укренерго» та «Харківобленерго».