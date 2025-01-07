Пожар в интернате, где умер пациент: на Харьковщине грядут массовые проверки

После пожара в Комаровском психоневрологическом интернате в городе Пивденное 4 января, в результате которого один человек скончался и пять пострадали, на Харьковщине планируют провести проверки в заведениях соцзащиты, медучреждениях и реабилитационных центрах.

Такое решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

«Необходимо провести инструктажи и отработать навыки персонала учреждений на случай возникновения чрезвычайной ситуации, — отметил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов. — Все мероприятия будут выполняться с привлечением специалистов ГУНП, пожарных, профильных департаментов ХОВА».

В Комаровском интернате проведут расследование по использованию средств и приборов ухода, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Далее будем действовать в отношении каждого из состава персонала, учитывая ситуацию. Мы предоставим полное содействие следствию, письма, нормативную документацию, инструкции. Не дожидаясь решения сами сформируем пакет документов. Все в рамках уголовного производства», — заверил Синегубов.

Напомним, 4 января в Комаровском психоневрологическом интернате в городе Пивденное произошло возгорание в одной из палат. Огонь охватил кровать пациента — он скончался от ожогов в больнице. Еще пять человек получили отравление угарным газом. Всего в интернате в момент пожара находились 138 подопечных, среди которых пять коечных больных и 11 маломобильных лиц, пять из которых пользуются колясками. В медучреждении работают 75 специалистов. Во время пожара все пациенты и персонал были эвакуированы.

Правоохранители устанавливают причины возгорания.

«Осуществляется комплексная электрохимическая экспертиза. Мы исследуем также проводники — работали ли они в экстремальных режимах в результате замыкания. Конечно, нам нужно проверить пожарный мусор на наличие горюче-смазочных материалов», — сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.