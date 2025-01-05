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Пациент, пострадавший в пожаре в интернате Харьковской области, умер

Происшествия 18:19   05.01.2025
Оксана Якушко
Пациент, пострадавший в пожаре в интернате Харьковской области, умер Фото: Отделение ожогов ГУ «Институт общей и безотлагательной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»

27-летний пациент, пострадавший в пожаре интерната, скончался в больнице от ожогов, сообщила спикер начальника ХОВА Елена Шаповал.

«Мужчина 1997 года рождения, получивший значительные ожоги тела, скончался в больнице. Он был госпитализирован ожоговой реанимацией, диагноз — многофакторное поражение, ожог пламенем ІІІ Б — IV вв, поражение дыхательных путей», — рассказала Шаповал.

Ранее стало известно, что в Комаровском психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого пострадали 6 пациентов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 18:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летний пациент, пострадавший в пожаре интерната, скончался в больнице от ожогов, сообщила спикер начальника ХОВА Елена Шаповал.".