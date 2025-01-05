Пацієнт, що постраждав у пожежі в інтернаті на Харківщині, помер

27-річний пацієнт, який постраждав у пожежі інтернату, помер у лікарні від опіків, повідомила речник начальника ХОВА Олена Шаповал.

«Чоловік 1997 року народження, який отримав значні опіки тіла, помер у лікарні. Він був ушпиталений до опікової реанімації, діагноз – багатофакторне ураження, опік полум’ям ІІІ Б – ІV ступеню ураження дихальних шляхів», – розповіла Шаповал.

Раніше стало відомо, що в Комарівському психоневрологічному інтернаті сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 6 пацієнтів.