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Пацієнт, що постраждав у пожежі в інтернаті на Харківщині, помер

Події 18:19   05.01.2025
Оксана Якушко
Пацієнт, що постраждав у пожежі в інтернаті на Харківщині, помер

27-річний пацієнт, який постраждав у пожежі інтернату, помер у лікарні від опіків, повідомила речник начальника ХОВА Олена Шаповал.

«Чоловік 1997 року народження, який отримав значні опіки тіла, помер у лікарні. Він був ушпиталений до опікової реанімації, діагноз – багатофакторне ураження, опік полум’ям ІІІ Б – ІV ступеню ураження дихальних шляхів», – розповіла Шаповал.

Раніше стало відомо, що в Комарівському психоневрологічному інтернаті сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 6 пацієнтів.

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Автор: Оксана Якушко
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Пацієнт, що постраждав у пожежі в інтернаті на Харківщині, помер
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 18:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27-річний пацієнт, який постраждав у пожежі інтернату, помер у лікарні від опіків, повідомила речник начальника ХОВА Олена Шаповал.".