Пожежа в інтернаті, де помер пацієнт: на Харківщині анонсують масові перевірки

Після пожежі у Комарівському психоневрологічному інтернаті у місті Південне 4 січня, внаслідок якої одна людина померла та п’ятеро постраждали, на Харківщині планують провести перевірки у закладах соцзахисту, медустановах та реабілітаційних центрах.

Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

«Необхідно провести інструктажі та відпрацювати навички персоналу визначених закладів на випадок виникнення надзвичайної ситуації, – зазначив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. – Усі заходи виконуватимуться із залученням фахівців ГУНП, вогнеборців, профільних департаментів ХОВА».

У Комарівському інтернаті проведуть розслідування щодо використання засобів та приладів догляду, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Далі будемо діяти стосовно кожного зі складу персоналу, враховуючи ситуацію. Ми надамо повне сприяння слідству, листи, нормативну документацію, інструкції. Не чекаючи ухвали самі сформуємо пакет документів. Все в межах кримінального провадження», – запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, 4 січня у Комарівському психоневрологічному інтернаті у місті Південне сталося загоряння в одній із палат. Вогонь охопив ліжко пацієнта – він помер від опіків у лікарні. Ще п’ять людей отримали отруєння чадним газом. Загалом в інтернаті в момент пожежі перебували 138 підопічних, серед яких п’ять ліжкових хворих та 11 маломобільних осіб, п’ять із яких користуються візками. У медзакладі працюють 75 спеціалістів. Під час пожежі усі пацієнти та персонал були евакуйовані.

Правоохоронці встановлюють причини займання.

«Здійснюється комплексна електрохімічна експертиза. Ми досліджуємо також провідники – чи працювали вони в екстремальних режимах внаслідок замкнення. Звичайно, нам потрібно перевірити пожежне сміття на наявність паливно-мастильних матеріалів», – сказав начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.