За год харьковчане получили более 780 млн грн на ремонт поврежденного жилья
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».
По данным мэрии, в течение 2024 года харьковчане подали почти 11,4 тысячи заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья и более 2,1 тысячи заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженное жилье по государственной программе «єВідновлення».
«За этот период горожане получили помощь для ремонта поврежденных домов на общую сумму более 780,2 млн грн», — отметили в горсовете.
Также в прошлом году комиссии приняли 290 заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества на общую сумму почти 550 млн грн, добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».".