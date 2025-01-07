За год харьковчане получили более 780 млн грн на ремонт поврежденного жилья

В Харьковском горсовете проинформировали о количестве поданных заявлений горожанами и полученных средств по госпрограмме «єВідновлення».

По данным мэрии, в течение 2024 года харьковчане подали почти 11,4 тысячи заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья и более 2,1 тысячи заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженное жилье по государственной программе «єВідновлення».

«За этот период горожане получили помощь для ремонта поврежденных домов на общую сумму более 780,2 млн грн», — отметили в горсовете.

Также в прошлом году комиссии приняли 290 заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества на общую сумму почти 550 млн грн, добавили в мэрии.