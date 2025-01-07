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За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла

Суспільство 15:06   07.01.2025
Вікторія Яковенко
За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».

За даними мерії, продовж 2024 року харків’яни подали майже 11,4 тисячі заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла та понад 2,1 тисячі заяв про надання компенсації за знищене житло за державною програмою «єВідновлення».

«За цей період містяни отримали допомогу для ремонту пошкоджених осель на загальну суму понад 780,2 млн грн», – зазначили у міськраді.

Також торік комісії схвалили 290 заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна на загальну суму майже 550 млн грн, додали у мерії.

єВідновлення в Харькове
Фото: Харківська міськрада
єВідновлення в Харькове
Фото: Харківська міськрада
єВідновлення в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: єВідновлення: в чому проблема з купівлею житла за сертифікатом

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 15:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».".