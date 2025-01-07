За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла

У Харківській міськраді поінформували про кількість поданих заяв містянами та отриманих коштів за держпрограмою «єВідновлення».

За даними мерії, продовж 2024 року харків’яни подали майже 11,4 тисячі заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла та понад 2,1 тисячі заяв про надання компенсації за знищене житло за державною програмою «єВідновлення».

«За цей період містяни отримали допомогу для ремонту пошкоджених осель на загальну суму понад 780,2 млн грн», – зазначили у міськраді.

Також торік комісії схвалили 290 заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна на загальну суму майже 550 млн грн, додали у мерії.