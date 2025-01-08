Новогодний шарик с сюжетом к украинской сказке можно выиграть за помощь ВСУ

Благотворительный проект «Сказочные шарики» продолжается в Харькове. За донаты в поддержку ВСУ организаторы разыграют фарфоровый рождественский шарик ручной работы.

Как рассказала МГ «Объектив» одна из участниц проекта Дарья Хотенчан, группа энтузиастов-художников ранее создала серию из сорока уникальных рождественских фарфоровых шариков, расписанных сюжетами украинских народных сказок. Цель — поддержка украинских защитников. Сейчас проект уже собрал 29 тысяч гривен, и некоторые шарики еще можно приобрести.

Предметом розыгрыша в Facebook стал один из шариков Дарьи с иллюстрацией к украинской народной сказке «Воробей-молодец».

Видео: Дарья Хотенчан/Facebook

«Все три моих шарика были посвящены сказке про воробья, но этот — особенный. Потому что воробышек здесь не просто молодец, а немножко со смыслом и драматический. Кто не чувствовал себя маленьким воробышком перед лицом чего-то большого и страшного? Такой ли он уже беззащитный, тот масипусенький воробышек? Или все мы так или иначе — воробей?» — задается вопросами художница.

Принять участие в розыгрыше уникального шарика и одновременно помочь ВСУ можно, внеся донат. 100 гривен — это один билет на розыгрыш, поэтому чем больше сумма доната, тем больше шансов на выигрыш. Банка https://send.monobank.ua/jar/4Bn1zw7vbo (не забывайте подписать донат, если кладете гривны не из monobank).

Победителя определят 1 февраля.