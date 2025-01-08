Новогодний шарик с сюжетом к украинской сказке можно выиграть за помощь ВСУ
Благотворительный проект «Сказочные шарики» продолжается в Харькове. За донаты в поддержку ВСУ организаторы разыграют фарфоровый рождественский шарик ручной работы.
Как рассказала МГ «Объектив» одна из участниц проекта Дарья Хотенчан, группа энтузиастов-художников ранее создала серию из сорока уникальных рождественских фарфоровых шариков, расписанных сюжетами украинских народных сказок. Цель — поддержка украинских защитников. Сейчас проект уже собрал 29 тысяч гривен, и некоторые шарики еще можно приобрести.
Предметом розыгрыша в Facebook стал один из шариков Дарьи с иллюстрацией к украинской народной сказке «Воробей-молодец».
Видео: Дарья Хотенчан/Facebook
«Все три моих шарика были посвящены сказке про воробья, но этот — особенный. Потому что воробышек здесь не просто молодец, а немножко со смыслом и драматический. Кто не чувствовал себя маленьким воробышком перед лицом чего-то большого и страшного? Такой ли он уже беззащитный, тот масипусенький воробышек? Или все мы так или иначе — воробей?» — задается вопросами художница.
Принять участие в розыгрыше уникального шарика и одновременно помочь ВСУ можно, внеся донат. 100 гривен — это один билет на розыгрыш, поэтому чем больше сумма доната, тем больше шансов на выигрыш. Банка https://send.monobank.ua/jar/4Bn1zw7vbo (не забывайте подписать донат, если кладете гривны не из monobank).
Победителя определят 1 февраля.
Читайте также: Сегодня 8 января: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: благотворительность, ВСУ, новости Харькова, новый год;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новогодний шарик с сюжетом к украинской сказке можно выиграть за помощь ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 21:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительный проект «Сказочные шарики» продолжается в Харькове.".