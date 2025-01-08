Новорічну кульку з сюжетом до української казки можна виграти за допомогу ЗСУ

Благодійний проєкт «Казкові кульки» триває у Харкові. За донати на підтримку ЗСУ організатори розіграють порцелянову різдвяну кульку ручної роботи.

Як розповіла МГ «Об’єктив» одна з учасниць проєкту Дар’я Хотенчан, група ентузіастів-художників раніше створила серію із сорока унікальних різдвяних порцелянових кульок, розписаних сюжетами українських народних казок. Мета – підтримка українських захисників. Наразі проєкт уже зібрав 29 тисяч гривень, і деякі кульки ще можна придбати.

Предметом розіграшу у фейсбуці стала одна з кульок Дар’ї з ілюстрацією до української народної казки «Горобець-молодець».

Відео: Дар’я Хотенчан/фейсбук

“Усі три мої кульки були присвячені казці про горобця, але ця – особлива. Бо горобчик тут не просто молодець, а трошки зі смислом і драматичний. Хто не відчував себе масіпусіньким горобчиком перед обличчям чогось великого і страшного? Чи такий він вже беззахисний, той масіпусінький горобчик? Чи всі ми так чи інакше – горобчик?” – задається питаннями мисткиня.

Взяти участь у розіграші унікальної кульки та одночасно допомогти ЗСУ можна, зробивши донат. 100 гривень – це один квиток на розіграш, тому що більше сума донату, то більше шансів на виграш. Банка https://send.monobank.ua/jar/4Bn1zw7vbo (не забувайте підписати донат, якщо кладете гривні не з monobank).

Переможця визначать 1 лютого.