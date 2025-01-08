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Новорічну кульку з сюжетом до української казки можна виграти за допомогу ЗСУ

Суспільство 21:43   08.01.2025
Олена Нагорна
Новорічну кульку з сюжетом до української казки можна виграти за допомогу ЗСУ

Благодійний проєкт «Казкові кульки» триває у Харкові. За донати на підтримку ЗСУ організатори розіграють порцелянову різдвяну кульку ручної роботи.

Як розповіла МГ «Об’єктив» одна з учасниць проєкту Дар’я Хотенчан, група ентузіастів-художників раніше створила серію із сорока унікальних різдвяних порцелянових кульок, розписаних сюжетами українських народних казок. Мета – підтримка українських захисників. Наразі проєкт уже зібрав 29 тисяч гривень, і деякі кульки ще можна придбати.

Предметом розіграшу у фейсбуці стала одна з кульок Дар’ї з ілюстрацією до української народної казки «Горобець-молодець».

Відео: Дар’я Хотенчан/фейсбук

“Усі три мої кульки були присвячені казці про горобця, але ця – особлива. Бо горобчик тут не просто молодець, а трошки зі смислом і драматичний. Хто не відчував себе масіпусіньким горобчиком перед обличчям чогось великого і страшного? Чи такий він вже беззахисний, той масіпусінький горобчик? Чи всі ми так чи інакше – горобчик?” – задається питаннями мисткиня.

Взяти участь у розіграші унікальної кульки та одночасно допомогти ЗСУ можна, зробивши донат. 100 гривень – це один квиток на розіграш, тому що більше сума донату, то більше шансів на виграш. Банка https://send.monobank.ua/jar/4Bn1zw7vbo (не забувайте підписати донат, якщо кладете гривні не з monobank).

Переможця визначать 1 лютого.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Новорічну кульку з сюжетом до української казки можна виграти за допомогу ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 21:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Благодійний проєкт «Казкові кульки» триває у Харкові. За донати на підтримку ЗСУ організатори розіграють порцелянову різдвяну кульку ручної роботи.".