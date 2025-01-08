Почти 300 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении
Фото, Генштаб ВСУ
В течение суток россияне безуспешно пытались четыре раза наступать в районе Волчанска и Тихого, пишут в ОТГВ «Харьков».
«Российские оккупанты нанесли 15 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.
На Харьковском направлении враг потерял 101 военного: 43 убитых, 58 раненых. Кроме того, за сутки украинские защитники уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники. В том числе: два авто, 16 БПЛА, а также разрушили 66 укрытий, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.
Читайте также: Враг немного отошел: линия фронта на Волчанском направлении изменилась
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти 300 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 11:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне безуспешно пытались четыре раза наступать в районе Волчанска и Тихого, пишут в ОТГВ «Харьков».".