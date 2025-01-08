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Почти 300 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении

Фронт 11:42   08.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти 300 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении Фото, Генштаб ВСУ

В течение суток россияне безуспешно пытались четыре раза наступать в районе Волчанска и Тихого, пишут в ОТГВ «Харьков».

«Российские оккупанты нанесли 15 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.

На Харьковском направлении враг потерял 101 военного: 43 убитых, 58 раненых. Кроме того, за сутки украинские защитники уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники. В том числе: два авто, 16 БПЛА, а также разрушили 66 укрытий, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 11:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне безуспешно пытались четыре раза наступать в районе Волчанска и Тихого, пишут в ОТГВ «Харьков».".