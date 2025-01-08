Почти 300 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении

В течение суток россияне безуспешно пытались четыре раза наступать в районе Волчанска и Тихого, пишут в ОТГВ «Харьков».

«Российские оккупанты нанесли 15 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.

На Харьковском направлении враг потерял 101 военного: 43 убитых, 58 раненых. Кроме того, за сутки украинские защитники уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники. В том числе: два авто, 16 БПЛА, а также разрушили 66 укрытий, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.