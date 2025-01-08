Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Протягом доби росіяни марно намагалися чотири рази наступати у районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ОТУВ «Харків».

«Російські окупанти завдали 15 ударів дронами-камікадзе та здійснили 296 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – повідомили СОУ.

На Харківському напрямку ворог втратив 101 військового: 43 убитих, 58 поранених. Окрім того, за добу українські захисники знищили 27 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі: два авто, 16 БПЛА, а також зруйнували 66 укриттів, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.