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Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Фронт 11:42   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби росіяни марно намагалися чотири рази наступати у районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ОТУВ «Харків».

«Російські окупанти завдали 15 ударів дронами-камікадзе та здійснили 296 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – повідомили СОУ.

На Харківському напрямку ворог втратив 101 військового: 43 убитих, 58 поранених. Окрім того, за добу українські захисники знищили 27 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі: два авто, 16 БПЛА, а також зруйнували 66 укриттів, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Ворог трохи відійшов: лінія фронту на Вовчанському напрямку змінилася

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни марно намагалися чотири рази наступати у районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ОТУВ «Харків».".