Без воды могли остаться 70% жителей: в Лозовой реконструировали коллектор
В городе Лозовая на Харьковщине предотвратили масштабную аварию, которая могла парализовать работу предприятий и оставить без воды большинство жителей.
Речь идет об аварийном состоянии напорного коллектора, которому уже полвека, сообщают в ПРООН в Украине.
«Проблемы с коллектором в нашем городе начались еще в 2018 году, когда он начал массово обваливаться. Это угрожало и окружающей среде, и вызывало неудобства для жителей. В городе приходилось полностью прекращать водоснабжение во избежание стоков, которые выходили на поверхность в микрорайонах», — рассказал начальник управления экономики Лозовского горсовета Сергей Гранкин.
Для частичного решения этой проблемы громаде выделяли средства из государственного и областного бюджетов. Критические оползни удалось ликвидировать, однако проблема оставалась.
После полномасштабного вторжения реконструкция этого коллектора приобрела особую важность, поскольку Лозовская громада приютила более 13 тысяч переселенцев.
«Реконструкция напорного коллектора — это очень важный для громады проект, однако его стоимость достигала более 40 миллионов гривен. Это просто неподъемная сумма для нашего бюджета, да еще и в условиях войны, однако мы понимали, что полный выход из строя коллектора парализует работу почти 190 бизнесов и оставит без воды и канализации почти 70% жителей города», — отметил Сергей Гранкин.
Тогда громада решила подать заявку на участие в совместном проекте GIZ и ПРООН.
«Благодаря партнерам заменили критически важный участок канализационных сетей – почти 3 километра напорного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений», – рассказал городской голова Лозовой Сергей Зеленский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коллектор, Лозовая, реконструкция, Сергей Зеленский, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая на Харьковщине предотвратили масштабную аварию, которая могла парализовать работу предприятий и оставить без воды большинство жителей.".