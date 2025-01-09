Без води могли залишитись 70% жителів: у Лозовій реконструювали колектор
У місті Лозова на Харківщині запобігли масштабній аварії, що могла паралізувати роботу підприємств та залишити без води більшість мешканців.
Йдеться про аварійний стан напірного колектора, якому вже пів століття, повідомляють у ПРООН в Україні.
«Проблеми з колектором у нашому місті розпочалися ще у 2018 році, коли він масово почав обвалюватися. Це загрожувало і довкіллю, і спричиняло незручності для жителів. У місті доводилося повністю припиняти водопостачання, щоб уникнути стоків, які виходили на поверхню у мікрорайонах», – розповів начальник управління економіки Лозівської міськради Сергій Гранкін.
Для часткового розв’язання цієї проблеми громаді виділяли кошти з державного та обласного бюджетів. Критичні обвали вдалося ліквідувати, однак проблема залишалася.
Після повномасштабного вторгнення реконструкція цього колектора набула особливої важливості, оскільки Лозівська громада прихистила понад 13 тисяч переселенців.
«Реконструкція напірного колектора — це дуже важливий для громади проєкт, проте його вартість сягала понад 40 мільйонів гривень. Це просто непідйомна сума для нашого бюджету, та ще й в умовах війни, проте ми розуміли, що повний вихід з ладу колектора паралізує роботу майже 190 бізнесів та залишить без води та каналізації майже 70% мешканців міста», — зазначив Сергій Гранкін.
Тоді громада вирішила подати заявку на участь у спільному проєкті GIZ та ПРООН.
«Завдяки партнерам замінили критично важливу ділянку каналізаційних мереж – майже 3 кілометри напірного колектору від КНС-4 до очисних споруд», – розповів міський голова Лозової Сергій Зеленський.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коллектор, Лозовая, реконструкция, Сергей Зеленский, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова на Харківщині запобігли масштабній аварії, що могла паралізувати роботу підприємств та залишити без води більшість мешканців.".