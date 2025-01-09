Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Без води могли залишитись 70% жителів: у Лозовій реконструювали колектор

Суспільство 12:37   09.01.2025
Вікторія Яковенко
Без води могли залишитись 70% жителів: у Лозовій реконструювали колектор Фото: Арсен Дзодзаєв / ПРООН в Україні

У місті Лозова на Харківщині запобігли масштабній аварії, що могла паралізувати роботу підприємств та залишити без води більшість мешканців.

Йдеться про аварійний стан напірного колектора, якому вже пів століття, повідомляють у ПРООН в Україні.

«Проблеми з колектором у нашому місті розпочалися ще у 2018 році, коли він масово почав обвалюватися. Це загрожувало і довкіллю, і спричиняло незручності для жителів. У місті доводилося повністю припиняти водопостачання, щоб уникнути стоків, які виходили на поверхню у мікрорайонах», – розповів начальник управління економіки Лозівської міськради Сергій Гранкін.

Для часткового розв’язання цієї проблеми громаді виділяли кошти з державного та обласного бюджетів. Критичні обвали вдалося ліквідувати, однак проблема залишалася.

реконструкция коллектора в Лозовой
Фото: Сергій Зеленський

Після повномасштабного вторгнення реконструкція цього колектора набула особливої важливості, оскільки Лозівська громада прихистила понад 13 тисяч переселенців.

«Реконструкція напірного колектора — це дуже важливий для громади проєкт, проте його вартість сягала понад 40 мільйонів гривень. Це просто непідйомна сума для нашого бюджету, та ще й в умовах війни, проте ми розуміли, що повний вихід з ладу колектора паралізує роботу майже 190 бізнесів та залишить без води та каналізації майже 70% мешканців міста», — зазначив Сергій Гранкін.

Тоді громада вирішила подати заявку на участь у спільному проєкті GIZ та ПРООН.

реконструкция коллектора в Лозовой
Фото: Сергій Зеленський

«Завдяки партнерам замінили критично важливу ділянку каналізаційних мереж – майже 3 кілометри напірного колектору від КНС-4 до очисних споруд», – розповів міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Читайте також: У Лозовій обвалився колектор: 6 тис містян без води, організували підвіз

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Без води могли залишитись 70% жителів: у Лозовій реконструювали колектор
Без води могли залишитись 70% жителів: у Лозовій реконструювали колектор
09.01.2025, 12:37
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)
У Запоріжжі – 13 загиблих і десятки поранених: ворог завдав авіаудару (відео)
08.01.2025, 18:46
133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах
133 людини залишаються на лівому березі Осколу, РФ б’є по екстрених службах
08.01.2025, 15:37
Де на Куп’янщині спокійно, а де – ситуація критична: інформація DeepState
Де на Куп’янщині спокійно, а де – ситуація критична: інформація DeepState
08.01.2025, 12:14

Новини за темою:

16:58
У Холодногірському районі Харкова відновлюють колектор
12:22
Після ремонту на проспекті Гагаріна знову відкрили проїзд для транспорту
19:53
На пр. Гагаріна завершили перекладку колектора: коли почнуть асфальтувати
17:44
На проспекті Гагаріна переклали 175 метрів колектору
16:49
На проспекті Гагаріна в Харкові продовжують відновлювати колектор (фото)

Ви читали новину: «Без води могли залишитись 70% жителів: у Лозовій реконструювали колектор»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова на Харківщині запобігли масштабній аварії, що могла паралізувати роботу підприємств та залишити без води більшість мешканців.".