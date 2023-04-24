У Лозовій обвалився колектор: 6 тис містян без води, організували підвіз
На Харківщині у місті Лозова в 4 мікрорайоні, поруч з міською поліклінікою – обвалився колектор. Це вже п’ята аварія на цьому об’єкті від початку року.
Наразі без водопостачання залишилося 6 тисяч лозівчан, повідомив міський голова Сергій Зеленський.
«Після обстрілів значно зросла кількість аварій на мережах. Частина з них пролягає на глибині у понад 7 метрів. Вимушені кожного разу шукати потужнішу техніку в оренду. На найближчій сесії міської ради, що відбудеться вже цього тижня, проситимемо депутатів виділити кошти для ліквідації аварії», – розповів Зеленський.
Наразі для мешканців, які залишилися без водопостачання організували підвіз технічної води, повідомляє “LozovaNews”. Підвозитимуть воду до будинку №42 у 4-му мікрорайоні та магазину «Роксолана»
Нагадаємо: У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн
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Ви читали новину: «У Лозовій обвалився колектор: 6 тис містян без води, організували підвіз»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 15:45;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у місті Лозова в 4 мікрорайоні, поруч з міською поліклінікою – обвалився колектор. Це вже п’ята аварія на цьому об’єкті від початку року.".