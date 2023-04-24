У Лозовій обвалився колектор: 6 тис містян без води, організували підвіз

На Харківщині у місті Лозова в 4 мікрорайоні, поруч з міською поліклінікою – обвалився колектор. Це вже п’ята аварія на цьому об’єкті від початку року.

Наразі без водопостачання залишилося 6 тисяч лозівчан, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

«Після обстрілів значно зросла кількість аварій на мережах. Частина з них пролягає на глибині у понад 7 метрів. Вимушені кожного разу шукати потужнішу техніку в оренду. На найближчій сесії міської ради, що відбудеться вже цього тижня, проситимемо депутатів виділити кошти для ліквідації аварії», – розповів Зеленський.

Наразі для мешканців, які залишилися без водопостачання організували підвіз технічної води, повідомляє “LozovaNews”. Підвозитимуть воду до будинку №42 у 4-му мікрорайоні та магазину «Роксолана»