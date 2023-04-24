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У Лозовій обвалився колектор: 6 тис містян без води, організували підвіз

Суспільство 15:45   24.04.2023
Виктория Яковенко
У Лозовій обвалився колектор: 6 тис містян без води, організували підвіз Фото: Сергій Зеленський

На Харківщині у місті Лозова в 4 мікрорайоні, поруч з міською поліклінікою – обвалився колектор. Це вже п’ята аварія на цьому об’єкті від початку року.

Наразі без водопостачання залишилося 6 тисяч лозівчан, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

«Після обстрілів значно зросла кількість аварій на мережах. Частина з них пролягає на глибині у понад 7 метрів. Вимушені кожного разу шукати потужнішу техніку в оренду. На найближчій сесії міської ради, що відбудеться вже цього тижня, проситимемо депутатів виділити кошти для ліквідації аварії», – розповів Зеленський.

Наразі для мешканців, які залишилися без водопостачання організували підвіз технічної води, повідомляє “LozovaNews”. Підвозитимуть воду до будинку №42 у 4-му мікрорайоні та магазину «Роксолана»

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Фото: Сергій Зеленський

Нагадаємо: У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 15:45;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у місті Лозова в 4 мікрорайоні, поруч з міською поліклінікою – обвалився колектор. Це вже п’ята аварія на цьому об’єкті від початку року.".