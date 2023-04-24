В Лозовой обрушился коллектор: 6 тыс горожан без воды, организовали подвоз
На Харьковщине в городе Лозовая в 4 микрорайоне, рядом с городской поликлиникой – обрушился коллектор. Это уже пятая авария на этом объекте с начала года.
Сейчас без водоснабжения осталось 6 тысяч лозовчан, сообщил городской голова Сергей Зеленский.
«После обстрелов значительно выросло количество аварий на сетях. Часть из них пролегает на глубине более 7 метров. Вынуждены каждый раз искать более мощную технику в аренду. На предстоящей сессии городского совета, которая состоится уже на этой неделе, будем просить депутатов выделить средства для ликвидации аварии», — рассказал Зеленский.
Сейчас для жителей, оставшихся без водоснабжения, организовали подвоз технической воды, сообщили в «LozovaNews». Подвозить воду будут к дому №42 в 4-м микрорайоне и к магазину «Роксолана».
Напомним: В Лозовой – новый обвал коллектора: депутаты срочно выделили более 1 млн грн
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в городе Лозовая в 4 микрорайоне, рядом с городской поликлиникой – обрушился коллектор. Это уже пятая авария на этом объекте с начала года.".