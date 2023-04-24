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В Лозовой обрушился коллектор: 6 тыс горожан без воды, организовали подвоз

Общество 15:45   24.04.2023
Виктория Яковенко
В Лозовой обрушился коллектор: 6 тыс горожан без воды, организовали подвоз Фото: Сергей Зеленский

На Харьковщине в городе Лозовая в 4 микрорайоне, рядом с городской поликлиникой – обрушился коллектор. Это уже пятая авария на этом объекте с начала года.

Сейчас без водоснабжения осталось 6 тысяч лозовчан, сообщил городской голова Сергей Зеленский.

«После обстрелов значительно выросло количество аварий на сетях. Часть из них пролегает на глубине более 7 метров. Вынуждены каждый раз искать более мощную технику в аренду. На предстоящей сессии городского совета, которая состоится уже на этой неделе, будем просить депутатов выделить средства для ликвидации аварии», — рассказал Зеленский.

Сейчас для жителей, оставшихся без водоснабжения, организовали подвоз технической воды, сообщили в «LozovaNews». Подвозить воду будут к дому №42 в 4-м микрорайоне и к магазину «Роксолана».

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Фото: Сергей Зеленский

Напомним: В Лозовой – новый обвал коллектора: депутаты срочно выделили более 1 млн грн

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 15:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в городе Лозовая в 4 микрорайоне, рядом с городской поликлиникой – обрушился коллектор. Это уже пятая авария на этом объекте с начала года.".