В Лозовой обрушился коллектор: 6 тыс горожан без воды, организовали подвоз

На Харьковщине в городе Лозовая в 4 микрорайоне, рядом с городской поликлиникой – обрушился коллектор. Это уже пятая авария на этом объекте с начала года.

Сейчас без водоснабжения осталось 6 тысяч лозовчан, сообщил городской голова Сергей Зеленский.

«После обстрелов значительно выросло количество аварий на сетях. Часть из них пролегает на глубине более 7 метров. Вынуждены каждый раз искать более мощную технику в аренду. На предстоящей сессии городского совета, которая состоится уже на этой неделе, будем просить депутатов выделить средства для ликвидации аварии», — рассказал Зеленский.

Сейчас для жителей, оставшихся без водоснабжения, организовали подвоз технической воды, сообщили в «LozovaNews». Подвозить воду будут к дому №42 в 4-м микрорайоне и к магазину «Роксолана».