Погода в Харькове и области на 11 января: тепло, но может быть мокрый снег
Фото: Василий Голосный
В субботу, 11 января, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, слабый туман. Днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом.
В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура в течение суток составит от 2 до 7 градусов тепла.
Ветер ночью юго-восточный, с переходом днем в северо-западный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 11 января, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, слабый туман. Днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом.".