Погода в Харькове и области на 11 января: тепло, но может быть мокрый снег

В субботу, 11 января, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, слабый туман. Днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 2 до 7 градусов тепла.

Ветер ночью юго-восточный, с переходом днем в северо-западный — 7-12 м/с.