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Погода в Харькове и области на 11 января: тепло, но может быть мокрый снег

Погода 18:11   10.01.2025
Елена Нагорная
Погода в Харькове и области на 11 января: тепло, но может быть мокрый снег Фото: Василий Голосный

В субботу, 11 января, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, слабый туман. Днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 2 до 7 градусов тепла.

Ветер ночью юго-восточный, с переходом днем в северо-западный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 11 января, в Харькове и области ночью осадки не прогнозируют, слабый туман. Днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом.".