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Погода в Харкові та області на 11 січня: тепло, але може бути мокрий сніг

Погода 18:11   10.01.2025
Олена Нагорна
Погода в Харкові та області на 11 січня: тепло, але може бути мокрий сніг Фото: Василь Голосний

У суботу, 11 січня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, слабкий туман. Удень можливий невеликий дощ із мокрим снігом.

У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 2 до 7 градусів тепла.

Вітер вночі південно-східний, із переходом вдень у північно-західний – 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 18:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 11 січня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, слабкий туман. Удень можливий невеликий дощ із мокрим снігом.".