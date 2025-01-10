Погода в Харкові та області на 11 січня: тепло, але може бути мокрий сніг

У суботу, 11 січня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, слабкий туман. Удень можливий невеликий дощ із мокрим снігом.

У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 2 до 7 градусів тепла.

Вітер вночі південно-східний, із переходом вдень у північно-західний – 7-12 м/с.