Погода в Харкові та області на 11 січня: тепло, але може бути мокрий сніг
Фото: Василь Голосний
У суботу, 11 січня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, слабкий туман. Удень можливий невеликий дощ із мокрим снігом.
У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура протягом доби становитиме від 2 до 7 градусів тепла.
Вітер вночі південно-східний, із переходом вдень у північно-західний – 7-12 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 11 січня, у Харкові та області вночі опади не прогнозують, слабкий туман. Удень можливий невеликий дощ із мокрим снігом.".