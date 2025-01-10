Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)

В результате «прилета» БпЛА «Молния-1» по Харькову накануне была обесточена ЛЭП. Сейчас электроснабжение возобновили, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.

«Мы не в первый раз уже получаем удар от врага таким типом оружия. Что касается последнего раза, то действительно, пострадал один человек – мужчина 65 лет. Кроме этого, были повреждены частные дома, дома харьковчан», — рассказал мэр.

По мнению Терехова, россияне бьют этим типом оружия по городу, чтобы оказать психологическое давление на жителей, а также преследуют цель разрушить городскую инфраструктуру.

«Не могу сказать, что мы привыкли к ударам, но самое главное – как мы реагируем на это. Сегодня невозможно запугать харьковчан. Что касается разрушений – мы все приводим в порядок. Мы будем держаться, пока не наступит справедливый мир», — заявил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, днем ​​9 января беспилотниками «Молния-1» атаковали военные РФ Немышлянский и Киевский районы Харькова. В Немышлянском районе пострадал охранник предприятия.