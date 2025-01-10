Live
  • Пт 10.01.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)

Общество 12:34   10.01.2025
Виктория Яковенко
Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео) Скриншот

В результате «прилета» БпЛА «Молния-1» по Харькову накануне была обесточена ЛЭП. Сейчас электроснабжение возобновили, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.

«Мы не в первый раз уже получаем удар от врага таким типом оружия. Что касается последнего раза, то действительно, пострадал один человек – мужчина 65 лет. Кроме этого, были повреждены частные дома, дома харьковчан», — рассказал мэр.

По мнению Терехова, россияне бьют этим типом оружия по городу, чтобы оказать психологическое давление на жителей, а также преследуют цель разрушить городскую инфраструктуру.

«Не могу сказать, что мы привыкли к ударам, но самое главное – как мы реагируем на это. Сегодня невозможно запугать харьковчан. Что касается разрушений – мы все приводим в порядок. Мы будем держаться, пока не наступит справедливый мир», — заявил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, днем ​​9 января беспилотниками «Молния-1» атаковали военные РФ Немышлянский и Киевский районы Харькова. В Немышлянском районе пострадал охранник предприятия.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
09.01.2025, 11:53
Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)
Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)
10.01.2025, 12:34
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
10.01.2025, 08:23
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
09.01.2025, 10:36
Новости Харькова — главное за 10.01: РФ продвинулась у Двуречной, ночной пожар
Новости Харькова — главное за 10.01: РФ продвинулась у Двуречной, ночной пожар
10.01.2025, 13:08
Каким печальным опытом готов поделиться Харьков с другими городами – Терехов
Каким печальным опытом готов поделиться Харьков с другими городами – Терехов
10.01.2025, 12:57

Новости по теме:

14:55
Днем по Харьковщине ударил БпЛА: произошел пожар (фото)
17:07
Повторный прилет БпЛА Молния по Харькову, повреждены здания
15:37
БпЛА Молния ударил на границе двух районов в Харькове, есть повреждения
22:00
Новости Харькова — главное за 2.01: пострадавшие дома за год, обстрелы области
13:43
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)

Вы читали новость: «Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «прилета» БпЛА «Молния-1» по Харькову накануне была обесточена ЛЭП. Сейчас электроснабжение возобновили, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.".