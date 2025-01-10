Терехов предположил, зачем россияне бьют по Харькову БпЛА «Молния» (видео)
В результате «прилета» БпЛА «Молния-1» по Харькову накануне была обесточена ЛЭП. Сейчас электроснабжение возобновили, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.
«Мы не в первый раз уже получаем удар от врага таким типом оружия. Что касается последнего раза, то действительно, пострадал один человек – мужчина 65 лет. Кроме этого, были повреждены частные дома, дома харьковчан», — рассказал мэр.
По мнению Терехова, россияне бьют этим типом оружия по городу, чтобы оказать психологическое давление на жителей, а также преследуют цель разрушить городскую инфраструктуру.
«Не могу сказать, что мы привыкли к ударам, но самое главное – как мы реагируем на это. Сегодня невозможно запугать харьковчан. Что касается разрушений – мы все приводим в порядок. Мы будем держаться, пока не наступит справедливый мир», — заявил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, днем 9 января беспилотниками «Молния-1» атаковали военные РФ Немышлянский и Киевский районы Харькова. В Немышлянском районе пострадал охранник предприятия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, БпЛА Молния, Игорь Терехов, лэп, удар;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «прилета» БпЛА «Молния-1» по Харькову накануне была обесточена ЛЭП. Сейчас электроснабжение возобновили, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.".