Терехов припустив, навіщо росіяни б’ють по Харкову БпЛА «Молния» (відео)
Внаслідок «прильоту» БпЛА «Молния-1» по Харкову напередодні була знеструмлена ЛЕП. Наразі електропостачання відновили, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.
«Ми не перший раз вже отримуємо удар від ворога таким типом зброї. Що стосується останніх разів, то дійсно, постраждала одна людина – чоловік 65 років. Крім цього були пошкоджені приватні будинки, домівки харків’ян», – розповів мер.
На думку Терехова, росіяни б’ють цим типом зброї по місту, щоб здійснити психологічний тиск на жителів, а також мають на меті зруйнувати міську інфраструктуру.
«Не можу сказати, що ми звикли до ударів, але найголовніше – як ми реагуємо на це. Сьогодні неможливо залякати харків’ян. Що стосується руйнацій – ми все приводимо до ладу. Ми будемо триматися поки не настане справедливий мир», – заявив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вдень 9 січня безпілотниками «Молния-1» атакували військові РФ Немишлянський та Київський райони Харкова. У Немишлянському районі постраждав охоронець підприємства.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, БпЛА Молния, лэп, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов припустив, навіщо росіяни б’ють по Харкову БпЛА «Молния» (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок «прильоту» БпЛА «Молния-1» по Харкову напередодні була знеструмлена ЛЕП. Наразі електропостачання відновили, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.".