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Терехов припустив, навіщо росіяни б’ють по Харкову БпЛА «Молния» (відео)

Суспільство 12:34   10.01.2025
Вікторія Яковенко
Терехов припустив, навіщо росіяни б’ють по Харкову БпЛА «Молния» (відео) Скриншот

Внаслідок «прильоту» БпЛА «Молния-1» по Харкову напередодні була знеструмлена ЛЕП. Наразі електропостачання відновили, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Ми не перший раз вже отримуємо удар від ворога таким типом зброї. Що стосується останніх разів, то дійсно, постраждала одна людина – чоловік 65 років. Крім цього були пошкоджені приватні будинки, домівки харків’ян», – розповів мер.

На думку Терехова, росіяни б’ють цим типом зброї по місту, щоб здійснити психологічний тиск на жителів, а також мають на меті зруйнувати міську інфраструктуру.

«Не можу сказати, що ми звикли до ударів, але найголовніше – як ми реагуємо на це. Сьогодні неможливо залякати харків’ян. Що стосується руйнацій – ми все приводимо до ладу. Ми будемо триматися поки не настане справедливий мир», – заявив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вдень 9 січня безпілотниками «Молния-1» атакували військові РФ Немишлянський та Київський райони Харкова. У Немишлянському районі постраждав охоронець підприємства.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок «прильоту» БпЛА «Молния-1» по Харкову напередодні була знеструмлена ЛЕП. Наразі електропостачання відновили, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.".