Терехов припустив, навіщо росіяни б’ють по Харкову БпЛА «Молния» (відео)

Внаслідок «прильоту» БпЛА «Молния-1» по Харкову напередодні була знеструмлена ЛЕП. Наразі електропостачання відновили, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Ми не перший раз вже отримуємо удар від ворога таким типом зброї. Що стосується останніх разів, то дійсно, постраждала одна людина – чоловік 65 років. Крім цього були пошкоджені приватні будинки, домівки харків’ян», – розповів мер.

На думку Терехова, росіяни б’ють цим типом зброї по місту, щоб здійснити психологічний тиск на жителів, а також мають на меті зруйнувати міську інфраструктуру.

«Не можу сказати, що ми звикли до ударів, але найголовніше – як ми реагуємо на це. Сьогодні неможливо залякати харків’ян. Що стосується руйнацій – ми все приводимо до ладу. Ми будемо триматися поки не настане справедливий мир», – заявив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вдень 9 січня безпілотниками «Молния-1» атакували військові РФ Немишлянський та Київський райони Харкова. У Немишлянському районі постраждав охоронець підприємства.