Ворвался в дом и напал на владельца ради колец: подозревают жителя Харьковщины

На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, незаконно проник в чужой дом и украл два золотых кольца.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступление произошло 8 января около 11:30 в селе Березовка. С заявлением в полицию обратился 38-летний владелец дома.

«Когда житель Харьковской области проник в частный дом через окно, вдруг домой вернулся хозяин. Нападающий забрызгал пострадавшему глаза слезоточивым газом и использовал электрошокер. Затем схватил два золотых кольца и сбежал с места преступления», — выяснили полицейские.

Правоохранители разыскали предполагаемого вора. Им оказался 51-летний житель города Пивденное. У него изъяли кольца и электрический шокер.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас фигурант – в СИЗО.

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.