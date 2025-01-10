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Ворвался в дом и напал на владельца ради колец: подозревают жителя Харьковщины

Общество 14:12   10.01.2025
Виктория Яковенко
Ворвался в дом и напал на владельца ради колец: подозревают жителя Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, незаконно проник в чужой дом и украл два золотых кольца.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступление произошло 8 января около 11:30 в селе Березовка. С заявлением в полицию обратился 38-летний владелец дома.

«Когда житель Харьковской области проник в частный дом через окно, вдруг домой вернулся хозяин. Нападающий забрызгал пострадавшему глаза слезоточивым газом и использовал электрошокер. Затем схватил два золотых кольца и сбежал с места преступления», — выяснили полицейские.

Правоохранители разыскали предполагаемого вора. Им оказался 51-летний житель города Пивденное. У него изъяли кольца и электрический шокер.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас фигурант – в СИЗО.

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ворвался в дом на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, незаконно проник в чужой дом и украл два золотых кольца.".