Ворвался в дом и напал на владельца ради колец: подозревают жителя Харьковщины
На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, незаконно проник в чужой дом и украл два золотых кольца.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступление произошло 8 января около 11:30 в селе Березовка. С заявлением в полицию обратился 38-летний владелец дома.
«Когда житель Харьковской области проник в частный дом через окно, вдруг домой вернулся хозяин. Нападающий забрызгал пострадавшему глаза слезоточивым газом и использовал электрошокер. Затем схватил два золотых кольца и сбежал с места преступления», — выяснили полицейские.
Правоохранители разыскали предполагаемого вора. Им оказался 51-летний житель города Пивденное. У него изъяли кольца и электрический шокер.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас фигурант – в СИЗО.
Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, полиция, украл, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, незаконно проник в чужой дом и украл два золотых кольца.".