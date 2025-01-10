Вдерся у дім й напав на власника заради каблучок: підозрюють жителя Харківщини

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства незаконно проник у чужий будинок та викрав дві золоті каблучки.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, злочин стався 8 січня близько 11:30 у селі Березівка. Із заявою до правоохоронців звернувся 38-річний власник будинку.

«Коли мешканець Харківської області проник в приватний будинок через вікно, раптом додому повернувся господар. Нападник забризкав потерпілому очі сльозогінним газом і використав електрошокер. Потім схопив дві золоті каблучки та втік з місця злочину», – з’ясували поліцейські.

Правоохоронці розшукали ймовірного крадія. Ним виявився 51-річний мешканець міста Південне. У нього вилучили каблучки та електричний шокер.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Наразі фігурант – у СІЗО.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.