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Вдерся у дім й напав на власника заради каблучок: підозрюють жителя Харківщини

Суспільство 14:12   10.01.2025
Вікторія Яковенко
Вдерся у дім й напав на власника заради каблучок: підозрюють жителя Харківщини Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства незаконно проник у чужий будинок та викрав дві золоті каблучки.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, злочин стався 8 січня близько 11:30 у селі Березівка. Із заявою до правоохоронців звернувся 38-річний власник будинку.

«Коли мешканець Харківської області проник в приватний будинок через вікно, раптом додому повернувся господар. Нападник забризкав потерпілому очі сльозогінним газом і використав електрошокер. Потім схопив дві золоті каблучки та втік з місця злочину», – з’ясували поліцейські.

Правоохоронці розшукали ймовірного крадія. Ним виявився 51-річний мешканець міста Південне. У нього вилучили каблучки та електричний шокер.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Наразі фігурант – у СІЗО.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

ворвался в дом на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства незаконно проник у чужий будинок та викрав дві золоті каблучки.".