Где в воскресенье на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты пытались прорвать оборонные рубежи вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.
На Купянском направлении противник штурмовал неподалеку от Петропавловки и Песчаного. Три боя закончились, еще три — продолжаются.
Напомним, в сводке на 8:00 Генштаб ВСУ сообщал, что на Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 16:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".