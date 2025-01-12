Где в воскресенье на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты пытались прорвать оборонные рубежи вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении противник штурмовал неподалеку от Петропавловки и Песчаного. Три боя закончились, еще три — продолжаются.

Напомним, в сводке на 8:00 Генштаб ВСУ сообщал, что на Купянском направлении военные РФ за минувшие сутки атаковали 18 раз и один раз — на севере Харьковщины.