Де в неділю на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.
На Куп’янському напрямку супротивник штурмував неподалік Петропавлівки та Піщаного. Три бої закінчилися, ще три – тривають.
Нагадаємо, у зведенні на 8:00 Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Куп’янському напрямку військові РФ за минулу добу атакували 18 разів і один раз – на півночі Харківщини.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 16:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".