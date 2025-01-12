Де в неділю на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ

Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку супротивник штурмував неподалік Петропавлівки та Піщаного. Три бої закінчилися, ще три – тривають.

Нагадаємо, у зведенні на 8:00 Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Куп’янському напрямку військові РФ за минулу добу атакували 18 разів і один раз – на півночі Харківщини.