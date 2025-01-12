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Де в неділю на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 16:22   12.01.2025
Олена Нагорна
Де в неділю на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку супротивник штурмував неподалік Петропавлівки та Піщаного. Три бої закінчилися, ще три – тривають.

Нагадаємо, у зведенні на 8:00 Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Куп’янському напрямку військові РФ за минулу добу атакували 18 разів і один раз – на півночі Харківщини.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 16:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".