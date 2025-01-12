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Хорек Помста служит в ГПСУ вместе с харьковчанкой и носит пиксель (фото)

Общество 15:45   12.01.2025
Елена Нагорная
Хорек Помста служит в ГПСУ вместе с харьковчанкой и носит пиксель (фото) Фото: Владимир Потапенко

Военный медик София родом из Харькова служит в погранслужбе вместе с хорьком по кличке Помста. Девушка назвала любимца в честь своей бригады.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, в 20 лет София окончила медицинское училище и сразу подписала контракт. Сейчас она работает с документацией, а также помогает в отделении.

Начинать службу в отряде было трудно, и пушистый друг стал для Софии настоящей поддержкой, отметили в ГПСУ.

«Девятимесячный пушистик с ласковым характером сопровождает девушку почти везде. Зверек любит спать около 20 часов, обожает мячики и… сырую картошку», — рассказали пограничники.

Фото: Владимир Потапенко
Хорек по кличке Помста, ГПСУ
Фото: Владимир Потапенко
Фото: Владимир Потапенко

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 15:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный медик София родом из Харькова служит в погранслужбе вместе с хорьком по кличке Помста. Девушка назвала любимца в честь своей бригады.".