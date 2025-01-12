Хорек Помста служит в ГПСУ вместе с харьковчанкой и носит пиксель (фото)

Военный медик София родом из Харькова служит в погранслужбе вместе с хорьком по кличке Помста. Девушка назвала любимца в честь своей бригады.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, в 20 лет София окончила медицинское училище и сразу подписала контракт. Сейчас она работает с документацией, а также помогает в отделении.

Начинать службу в отряде было трудно, и пушистый друг стал для Софии настоящей поддержкой, отметили в ГПСУ.

«Девятимесячный пушистик с ласковым характером сопровождает девушку почти везде. Зверек любит спать около 20 часов, обожает мячики и… сырую картошку», — рассказали пограничники.