Хорек Помста служит в ГПСУ вместе с харьковчанкой и носит пиксель (фото)
Фото: Владимир Потапенко
Военный медик София родом из Харькова служит в погранслужбе вместе с хорьком по кличке Помста. Девушка назвала любимца в честь своей бригады.
Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, в 20 лет София окончила медицинское училище и сразу подписала контракт. Сейчас она работает с документацией, а также помогает в отделении.
Начинать службу в отряде было трудно, и пушистый друг стал для Софии настоящей поддержкой, отметили в ГПСУ.
«Девятимесячный пушистик с ласковым характером сопровождает девушку почти везде. Зверек любит спать около 20 часов, обожает мячики и… сырую картошку», — рассказали пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, новости Харькова, пограничники;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 15:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный медик София родом из Харькова служит в погранслужбе вместе с хорьком по кличке Помста. Девушка назвала любимца в честь своей бригады.".