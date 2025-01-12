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Тхір Помста служить у ДПСУ разом із харків’янкою і носить піксель (фото)

Суспільство 15:45   12.01.2025
Олена Нагорна
Тхір Помста служить у ДПСУ разом із харків’янкою і носить піксель (фото) Фото: Володимир Потапенко

Військова медикиня Софія родом із Харкова служить у прикордонній службі разом із тхором на ім’я Помста. Дівчина назвала улюбленця на честь своєї бригади.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, у 20 років Софія закінчила медичне училище та одразу підписала контракт. Наразі вона працює з документацією, а також допомагає посестрі у відділенні.

Починати службу в загоні було важко, і пухнастий друг став для Софії справжньою підтримкою, зазначили у ДПСУ.

“Дев’ятимісячний пухнастик з лагідним характером супроводжує дівчину майже всюди. Малеча любить спати близько двадцяти годин, обожнює м’ячики та… сиру картоплю”, – розповіли прикордонники.

Фото: Володимир Потапенко
Тхір на прізвисько Помста, ДПСУ
Фото: Володимир Потапенко
Фото: Володимир Потапенко

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 15:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військова медикиня Софія родом із Харкова служить у прикордонній службі разом із тхором на ім’я Помста. Дівчина назвала улюбленця на честь своєї бригади.".