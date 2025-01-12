Тхір Помста служить у ДПСУ разом із харків’янкою і носить піксель (фото)
Фото: Володимир Потапенко
Військова медикиня Софія родом із Харкова служить у прикордонній службі разом із тхором на ім’я Помста. Дівчина назвала улюбленця на честь своєї бригади.
Як розповіли у Державній прикордонній службі України, у 20 років Софія закінчила медичне училище та одразу підписала контракт. Наразі вона працює з документацією, а також допомагає посестрі у відділенні.
Починати службу в загоні було важко, і пухнастий друг став для Софії справжньою підтримкою, зазначили у ДПСУ.
“Дев’ятимісячний пухнастик з лагідним характером супроводжує дівчину майже всюди. Малеча любить спати близько двадцяти годин, обожнює м’ячики та… сиру картоплю”, – розповіли прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 15:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військова медикиня Софія родом із Харкова служить у прикордонній службі разом із тхором на ім’я Помста. Дівчина назвала улюбленця на честь своєї бригади.".