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Погода в Харькове и области на 13 января: ночью подморозит, утром гололед

Погода 21:30   12.01.2025
Елена Нагорная
Погода в Харькове и области на 13 января: ночью подморозит, утром гололед Фото: Василий Голосный

В понедельник, 13 января, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 13 января, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.".