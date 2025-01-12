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Погода в Харкові та області на 13 січня: вночі підморозить, вранці ожеледиця

Погода 21:30   12.01.2025
Олена Нагорна
Погода в Харкові та області на 13 січня: вночі підморозить, вранці ожеледиця Фото: Василь Голосний

У понеділок, 13 січня, у Харкові та області буде мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 13 січня, у Харкові та області буде мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.".