Погода в Харкові та області на 13 січня: вночі підморозить, вранці ожеледиця

У понеділок, 13 січня, у Харкові та області буде мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

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