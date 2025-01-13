Потерявшуюся ночью девочку нашли в Харькове копы
Фото: Нацполиция
В Харькове во время ночного патрулирования копы обнаружили 11-летнюю девочку, сообщили в Нацполиции.
10 января около 00:30 во время патрулирования харьковские полицейские встретили потерявшуюся девочку 2014 года рождения, заблудившуюся в ночном городе. Смартфон ее разрядился, ребенок замерз и не знал, к кому обратиться за помощью.
Девочка зашла в уличное укрытие, там ее увидели полицейские. Они зарядили телефон ребенка в полицейском авто, связались с родными. Затем девочку быстро привезли родителям, уверенными, что их ребенок в гостях у подруги и даже не представляли, что находится в опасности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, коп, Нацполиция, пропала, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время ночного патрулирования копы обнаружили 11-летнюю девочку, сообщили в Нацполиции.".