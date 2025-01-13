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Потерявшуюся ночью девочку нашли в Харькове копы

Происшествия 18:12   13.01.2025
Оксана Якушко
Потерявшуюся ночью девочку нашли в Харькове копы Фото: Нацполиция

В Харькове во время ночного патрулирования копы обнаружили 11-летнюю девочку, сообщили в Нацполиции.

10 января около 00:30 во время патрулирования харьковские полицейские встретили потерявшуюся девочку 2014 года рождения, заблудившуюся в ночном городе. Смартфон ее разрядился, ребенок замерз и не знал, к кому обратиться за помощью.

Девочка зашла в уличное укрытие, там ее увидели полицейские. Они зарядили телефон ребенка в полицейском авто, связались с родными. Затем девочку быстро привезли родителям, уверенными, что их ребенок в гостях у подруги и даже не представляли, что находится в опасности.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 18:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время ночного патрулирования копы обнаружили 11-летнюю девочку, сообщили в Нацполиции.".