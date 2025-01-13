Потерявшуюся ночью девочку нашли в Харькове копы

В Харькове во время ночного патрулирования копы обнаружили 11-летнюю девочку, сообщили в Нацполиции.

10 января около 00:30 во время патрулирования харьковские полицейские встретили потерявшуюся девочку 2014 года рождения, заблудившуюся в ночном городе. Смартфон ее разрядился, ребенок замерз и не знал, к кому обратиться за помощью.

Девочка зашла в уличное укрытие, там ее увидели полицейские. Они зарядили телефон ребенка в полицейском авто, связались с родными. Затем девочку быстро привезли родителям, уверенными, что их ребенок в гостях у подруги и даже не представляли, что находится в опасности.