Дівчинку, що загубилася вночі, знайшли у Харкові копи
У Харкові під час нічного патрулювання копи виявили 11-річну дівчинку, повідомили у Нацполіції.
10 січня близько 00:30 під час патрулювання харківські поліціянти зустріли дівчинку 2014 року народження, що загубилася у нічному місті. Смартфон її розрядився, дитина змерзла і не знала, до кого звернутись по допомогу.
Дівчинка зайшла до вуличного укриття, там її побачили поліціянти. Вони зарядили телефон дитини у поліцейському авто, зв’язалися з рідними. Потім дівчинку швидко привезли батькам, які вважали, що їхня дитина в гостях у подруги та навіть не уявляли, що вона перебуває у небезпеці.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 18:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час нічного патрулювання копи виявили 11-річну дівчинку, повідомили у Нацполіції.".