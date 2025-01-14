Военная ВСУ спасла раненую корову Милку в Липцах Харьковской области (видео)
Военнослужащая нашла раненое животное в Липцах и несколько дней кормила корову, пока ее не вывезли, рассказывает ОО «Порятунок тварин Харків».
У коровы Милки была гнойная рана на боку и сильно повреждено вымя. Ко всему животное было сильно истощено.
Зоозащитники эвакуировали корову с помощью военнослужащей. Благодаря уходу и военной помощи, Милка сохранила доверие к людям и спокойно зашла в батман.
Сейчас корова Милка лечится под присмотром ARK: ей колют антибиотики, обрабатывают раны, накладывают повязки с противовоспалительными препаратами. Рана потихоньку очищается.
У Милки хороший аппетит, она любит полакомиться вкусностями.
Милкой животное назвали военные, потому что она очень похожа на легендарную коровку из обертки шоколадки.
Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»
Читайте также: Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: корова, липцы, ОО "Порятунок тварин Харків", спасение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военная ВСУ спасла раненую корову Милку в Липцах Харьковской области (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 21:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащая нашла раненое животное в Липцах и несколько дней кормила корову, пока ее не вывезли, рассказывает ОО «Порятунок тварин Харків».".