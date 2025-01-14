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Военная ВСУ спасла раненую корову Милку в Липцах Харьковской области (видео)

Общество 21:31   14.01.2025
Оксана Якушко
Военная ВСУ спасла раненую корову Милку в Липцах Харьковской области (видео) Скриншот

Военнослужащая нашла раненое животное в Липцах и несколько дней кормила корову, пока ее не вывезли, рассказывает ОО «Порятунок тварин Харків».

У коровы Милки была гнойная рана на боку и сильно повреждено вымя. Ко всему животное было сильно истощено.

Зоозащитники эвакуировали корову с помощью военнослужащей. Благодаря уходу и военной помощи, Милка сохранила доверие к людям и спокойно зашла в батман.

Сейчас корова Милка лечится под присмотром ARK: ей колют антибиотики, обрабатывают раны, накладывают повязки с противовоспалительными препаратами. Рана потихоньку очищается.

У Милки хороший аппетит, она любит полакомиться вкусностями.

Милкой животное назвали военные, потому что она очень похожа на легендарную коровку из обертки шоколадки.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Оксана Якушко
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Военная ВСУ спасла раненую корову Милку в Липцах Харьковской области (видео)
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14.01.2025, 21:31

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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 21:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащая нашла раненое животное в Липцах и несколько дней кормила корову, пока ее не вывезли, рассказывает ОО «Порятунок тварин Харків».".