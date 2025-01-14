Військова ЗСУ врятувала поранену корову Мілку у Липцях на Харківщині (відео)
Військовослужбовця знайшла поранену тварину у Липцях і кілька днів годувала корову, доки її не вивезли, розповідає ГО «Порятунок тварин Харків».
У корови Мілки була гнійна рана на боці та сильно поранене вимʼя. Також тварина була сильно виснажена.
Зоозахисники евакуювали корову. Завдяки догляду та допомозі військової, Мілка зберегла довіру до людей і спокійно зайшла у батман.
Наразі корова Мілка отримує лікування під опікою ARK: їй колють антибіотики, обробляють поранення, накладають пов’язки із протизапальними препаратами. Рана потихеньку очищується.
У Мілки гарний апетит, вона любить поласувати смаколиками.
Мілкою тварину назвали військові, тому що вона дуже схожа на легендарну корівку з обгортки шоколадки.
Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: корова, липцы, ОО "Порятунок тварин Харків", спасение;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 21:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовця знайшла поранену тварину у Липцях і кілька днів годувала корову, доки її не вивезли, розповідає ГО «Порятунок тварин Харків».".