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Військова ЗСУ врятувала поранену корову Мілку у Липцях на Харківщині (відео)

Суспільство 21:31   14.01.2025
Оксана Якушко
Військова ЗСУ врятувала поранену корову Мілку у Липцях на Харківщині (відео)

Військовослужбовця знайшла поранену тварину у Липцях і кілька днів годувала корову, доки її не вивезли, розповідає ГО «Порятунок тварин Харків».

У корови Мілки була гнійна рана на боці та сильно поранене вимʼя. Також тварина була сильно виснажена.

Зоозахисники евакуювали корову. Завдяки догляду та допомозі військової, Мілка зберегла довіру до людей і спокійно зайшла у батман.

Наразі корова Мілка отримує лікування під опікою ARK: їй колють антибіотики, обробляють поранення, накладають пов’язки із протизапальними препаратами. Рана потихеньку очищується.

У Мілки гарний апетит, вона любить поласувати смаколиками.

Мілкою тварину назвали військові, тому що вона дуже схожа на легендарну корівку з обгортки шоколадки.

 

Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 21:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовця знайшла поранену тварину у Липцях і кілька днів годувала корову, доки її не вивезли, розповідає ГО «Порятунок тварин Харків».".