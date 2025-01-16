Из танков враг обстрелял Ивашки на Харьковщине, РФ дистанционно минирует село

16 января в 12:40 армия РФ совершила танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады.

Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко изданию «Заря», в результате ударов повреждены частный дом и частично энергосети. Пострадавших нет.

«Вместе с этим, используя БпЛА, враг проводит дистанционное минирование территории населённого пункта», — добавил Коваленко.

Напомним, после 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА «Молния». Известно о трех пострадавших.