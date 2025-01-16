Из танков враг обстрелял Ивашки на Харьковщине, РФ дистанционно минирует село
Фото: «Заря»
16 января в 12:40 армия РФ совершила танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады.
Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко изданию «Заря», в результате ударов повреждены частный дом и частично энергосети. Пострадавших нет.
«Вместе с этим, используя БпЛА, враг проводит дистанционное минирование территории населённого пункта», — добавил Коваленко.
Напомним, после 15:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» вражеского БпЛА «Молния». Известно о трех пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ивашки, обстрел, танки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 января в 12:40 армия РФ совершила танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады.".