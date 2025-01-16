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З танків ворог обстріляв Івашки на Харківщині, РФ дистанційно мінує село

Події 15:50   16.01.2025
Вікторія Яковенко
З танків ворог обстріляв Івашки на Харківщині, РФ дистанційно мінує село Фото: “Зоря”

16 січня о 12:40 армія РФ здійснила танковий обстріл села Івашки Золочівської громади.

Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко виданню «Зоря», внаслідок ударів пошкоджені приватний будинок та частково енергомережі. Постраждалих немає.

«Разом з цим, використовуючи БпЛА, ворог проводить дистанційне мінування території населеного пункту», – додав Коваленко.

обстрел Ивашки
Фото: “Зоря”
обстрел Ивашки
Фото: “Зоря”
обстрел ивашки
Фото: “Зоря”

Нагадаємо, після 15:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про «приліт» ворожого БпЛА «Молния». Відомо про трьох постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 січня о 12:40 армія РФ здійснила танковий обстріл села Івашки Золочівської громади.".