Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении идет бой, четыре раза враг атаковал на Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
В частности, бой идет возле населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении оккупанты атаковали вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки и Кругляковки, до сих пор длится два боя.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Сейчас количество боевых столкновений возросло до 97», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении идет бой, четыре раза враг атаковал на Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".