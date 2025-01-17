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Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00

Фронт 16:50   17.01.2025
Виктория Яковенко
Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении идет бой, четыре раза враг атаковал на Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В частности, бой идет возле населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении оккупанты атаковали вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки и Кругляковки, до сих пор длится два боя.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Сейчас количество боевых столкновений возросло до 97», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении идет бой, четыре раза враг атаковал на Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".