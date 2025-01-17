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Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00

Фронт 16:50   17.01.2025
Вікторія Яковенко
Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку йде бій, чотири рази ворог атакував на Куп’янщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Зокрема, бій точиться біля населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки, досі триває два бої.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку йде бій, чотири рази ворог атакував на Куп’янщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".