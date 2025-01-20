Пошел с бабушкой в магазин и пропал: 5-летнего ребенка искали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разыскали пятилетнего мальчика, который вышел на улицу из магазина и пропал.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 января получили уведомление об исчезновении пятилетнего ребенка. Мальчик с бабушкой пошли в магазин. Не дождавшись родственницы, он вышел на улицу и пропал.
Правоохранители нашли ребенка недалеко от магазина. Отмечается, что он был испуган и спрятался между зданиями.
Полицейские провели с семьей профилактическую работу с целью предотвращения подобных случаев в будущем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, полиция, пропал, ребенок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали пятилетнего мальчика, который вышел на улицу из магазина и пропал.".