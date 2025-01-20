Пошел с бабушкой в ​​магазин и пропал: 5-летнего ребенка искали на Харьковщине

Полицейские разыскали пятилетнего мальчика, который вышел на улицу из магазина и пропал.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 января получили уведомление об исчезновении пятилетнего ребенка. Мальчик с бабушкой пошли в магазин. Не дождавшись родственницы, он вышел на улицу и пропал.

Правоохранители нашли ребенка недалеко от магазина. Отмечается, что он был испуган и спрятался между зданиями.

Полицейские провели с семьей профилактическую работу с целью предотвращения подобных случаев в будущем.