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Пошел с бабушкой в ​​магазин и пропал: 5-летнего ребенка искали на Харьковщине

Общество 15:22   20.01.2025
Виктория Яковенко
Пошел с бабушкой в ​​магазин и пропал: 5-летнего ребенка искали на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разыскали пятилетнего мальчика, который вышел на улицу из магазина и пропал.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 января получили уведомление об исчезновении пятилетнего ребенка. Мальчик с бабушкой пошли в магазин. Не дождавшись родственницы, он вышел на улицу и пропал.

Правоохранители нашли ребенка недалеко от магазина. Отмечается, что он был испуган и спрятался между зданиями.

Полицейские провели с семьей профилактическую работу с целью предотвращения подобных случаев в будущем.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали пятилетнего мальчика, который вышел на улицу из магазина и пропал.".