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Пішов з бабусею у магазин і зник: 5-річну дитину шукали на Харківщині

Суспільство 15:22   20.01.2025
Вікторія Яковенко
Пішов з бабусею у магазин і зник: 5-річну дитину шукали на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські розшукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов на вулицю з магазину і зник.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 січня отримали повідомлення про зникнення п’ятирічної дитини. Хлопець з бабусею пішли до магазину. Не дочекавшись родички, він вийшов на вулицю та зник.

Правоохоронці знайшли дитину неподалік від магазину. Зазначається, що він був наляканий та сховався між будівлями.

Поліцейські провели з родиною профілактичну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов на вулицю з магазину і зник.".