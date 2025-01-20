Пішов з бабусею у магазин і зник: 5-річну дитину шукали на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські розшукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов на вулицю з магазину і зник.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 січня отримали повідомлення про зникнення п’ятирічної дитини. Хлопець з бабусею пішли до магазину. Не дочекавшись родички, він вийшов на вулицю та зник.
Правоохоронці знайшли дитину неподалік від магазину. Зазначається, що він був наляканий та сховався між будівлями.
Поліцейські провели з родиною профілактичну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, поліція, пропал, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов на вулицю з магазину і зник.".