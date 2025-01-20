Пішов з бабусею у магазин і зник: 5-річну дитину шукали на Харківщині

Поліцейські розшукали п’ятирічного хлопчика, який вийшов на вулицю з магазину і зник.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 січня отримали повідомлення про зникнення п’ятирічної дитини. Хлопець з бабусею пішли до магазину. Не дочекавшись родички, він вийшов на вулицю та зник.

Правоохоронці знайшли дитину неподалік від магазину. Зазначається, що він був наляканий та сховався між будівлями.

Поліцейські провели з родиною профілактичну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.