Прогноз погоды в Харькове и области на 21 января: ночью мороз, днем «плюс»

Во вторник, 21 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью северный — 5-10 м/с, днем юго-восточный — 7-12 м/с.