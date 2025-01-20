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Прогноз погоды в Харькове и области на 21 января: ночью мороз, днем «плюс»

Погода 19:23   20.01.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 января: ночью мороз, днем «плюс»

Во вторник, 21 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью северный — 5-10 м/с, днем юго-восточный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 21 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют.".