Прогноз погоди в Харкові та області на 21 січня: вночі мороз, вдень «плюс»

У вівторок, 21 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, денна – від 0 до 5 тепла.

Вітер уночі північний – 5-10 м/с, вдень південно-східний – 7-12 м/с.