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Тигрята в экопарке под Харьковом уже превращаются в настоящих хищников (видео)

Общество 19:52   20.01.2025
Елена Нагорная
Тигрята в экопарке под Харьковом уже превращаются в настоящих хищников (видео) Скриншот

Бенгальским белым тигрятам Лее и Лясе, которые родились в харьковском экопарке, уже по восемь месяцев.

Как рассказал представитель экопарка, сестрички хоть еще и играют как маленькие котята, каждая уже весит около пятидесяти килограммов. Тигрята съедают по 2,5-3 килограмма мяса в день и уже превращаются в настоящих хищников.

«Это рацион уже практически взрослых тигров. Но еще играют как маленькие котята. В такой игре они учатся охотиться. Это все-таки хищники. Играя друг с другом, они охотятся», — объяснил представитель экопарка.

Видео: Facebook экопарка

Напомним, два белых тигренка родились в экопарке летом 2024 года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 19:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бенгальским белым тигрятам Лее и Лясе, которые родились в харьковском экопарке, уже по восемь месяцев.".