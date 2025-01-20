Тигрята в экопарке под Харьковом уже превращаются в настоящих хищников (видео)
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Бенгальским белым тигрятам Лее и Лясе, которые родились в харьковском экопарке, уже по восемь месяцев.
Как рассказал представитель экопарка, сестрички хоть еще и играют как маленькие котята, каждая уже весит около пятидесяти килограммов. Тигрята съедают по 2,5-3 килограмма мяса в день и уже превращаются в настоящих хищников.
«Это рацион уже практически взрослых тигров. Но еще играют как маленькие котята. В такой игре они учатся охотиться. Это все-таки хищники. Играя друг с другом, они охотятся», — объяснил представитель экопарка.
Видео: Facebook экопарка
Напомним, два белых тигренка родились в экопарке летом 2024 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, тигры, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бенгальским белым тигрятам Лее и Лясе, которые родились в харьковском экопарке, уже по восемь месяцев.".