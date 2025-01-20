Тигрята в экопарке под Харьковом уже превращаются в настоящих хищников (видео)

Бенгальским белым тигрятам Лее и Лясе, которые родились в харьковском экопарке, уже по восемь месяцев.

Как рассказал представитель экопарка, сестрички хоть еще и играют как маленькие котята, каждая уже весит около пятидесяти килограммов. Тигрята съедают по 2,5-3 килограмма мяса в день и уже превращаются в настоящих хищников.

«Это рацион уже практически взрослых тигров. Но еще играют как маленькие котята. В такой игре они учатся охотиться. Это все-таки хищники. Играя друг с другом, они охотятся», — объяснил представитель экопарка.

Видео: Facebook экопарка

Напомним, два белых тигренка родились в экопарке летом 2024 года.